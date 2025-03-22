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Волгоградцы вышли на первый весенний субботник

Мероприятие прошло в рамках стартовавшего месячника по благоустройству.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает администрация Волгограда, во всех районах города проходили работы по уборке скопившегося после зимнего периода мусора, а также сухой листвы и веток. Собранные остатки растительности и мелкий бытовой мусор были вывезены с помощью спецтехники.

Более 1500 жителей Волгограда также вышли убирать свои придомовые территории и участки, прилегающие к учреждениям и предприятиям. Горожане окапывали деревья, приводили в порядок клумбы, красили лавочки и другую парковую мебель.

Гости областного центра также не остались в стороне. К работам по уборке сухой листвы на набережной присоединились и граждане Китайской Народной Республики, прогуливавшиеся по благоустроенной территории.