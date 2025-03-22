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Ограничения на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства.

граничения введены в Барановичском, Березовском, Ивацевичском, Каменецком, Ляховичском и Пружанском районах Брестской области, Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Дятловском, Зельвенском, Лидском, Мостовском, Свислочском, Слонимском и Щучинском районах Гродненской области, а также в Березинском, Борисовском, Дзержинском, Минском, Пуховичском, Смолевичском, Столбцовском, Узденском и Червенском районах Минской области.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.