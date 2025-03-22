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Красноярцам не хватает долларов в банках

Красноярцы не могут обменять валюту сразу в нескольких банках.

Источник: AP 2024

Об этом изданию «Город Прима» сообщили читатели.

«Накануне хотели приобрести валюту. Объездили пять банков, но долларов нигде нет, а евро нашлись только в одном отделении. Работники банка говорят, что им привозят валюту, но её быстро разбирают», — поделился красноярец с журналистами.

В банках предлагают заранее заказать купюры и получить сумму в отделении спустя время. В некоторых банках в наличии есть доллары старого образца, однако новые банкноты найти ещё труднее.

Предполагается, что купюры закончились из-за падения курса доллара: люди пытаются выгодно обменять валюту в ожидании повышения курса. Добавим, сегодня, по данным ЦБ, курс доллара составляет 84,3 рубля. Накануне он опустился до рекордных за последнее время 82 рублей.