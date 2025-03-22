В Осинском районе простились с погибшим в зоне СВО снайпером разведроты

4 января 2025 года в зоне проведения специальной военной операции погиб Зоригто Ербанов из Осинского района. В августе 2024 года молодой человек принял решение добровольно отправиться на СВО, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.
Родился Зоригто Андреянович 30 ноября 1991 года в п. Беркакит Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). С 2010 по 2015 годы обучался на факультете физической культуры и спорта Бурятского государственного университета. По окончании учебы проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения.
В зоне СВО службу проходил на Авдеевском направлении в качестве снайпера разведроты на территории ДНР. 3 ноября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи получил множественное осколочное ранение, после которого проходил лечение в военном госпитале. По выздоровлении продолжил службу в своей части.
С бойцом простились 13 марта в 13.00 в с. Хокта.