В Осинском районе простились с погибшим в зоне СВО снайпером разведроты

В зоне СВО службу проходил на Авдеевском направлении в качестве снайпера разведроты на территории ДНР. 3 ноября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи получил множественное осколочное ранение, после которого проходил лечение в военном госпитале. По выздоровлении продолжил службу в своей части.



С бойцом простились 13 марта в 13.00 в с. Хокта.