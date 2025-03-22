Картина уроженца Беларуси Шагала выставлена на торги в Гонконге за $3 миллиона

Сообщается, что 29 марта 2025 года на аукционе Sotheby’s в Гонконге пройдут торги, на которых будут продавать картину Шагала «Весенние цветы». Ее оценили от 2,8 до 3,6 миллиона долларов. Указанная картина была написана художником в 1930 году. В тот момент уроженец Беларуси начал работать с сюрреалистическими мотивами.