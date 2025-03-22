Картина уроженца Беларуси Шагала выставлена на торги в Гонконге за $3 миллиона

Картина уроженца Беларуси Марка Шагала выставлена на торги в Гонконге за три миллиона долларов, информирует телеканал ОНТ.
Сообщается, что 29 марта 2025 года на аукционе Sotheby’s в Гонконге пройдут торги, на которых будут продавать картину Шагала «Весенние цветы». Ее оценили от 2,8 до 3,6 миллиона долларов. Указанная картина была написана художником в 1930 году. В тот момент уроженец Беларуси начал работать с сюрреалистическими мотивами.
Вместе с тем до 1970 года указанное полотно находилось у американского издателя Ли Олта, а затем попало в частную коллекцию. Картину впервые выставили на аукцион в 2019 году.
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