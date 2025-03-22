«Прощайте, милый граф!»: умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

«Посмотрев фильм, которым так восторгались все вокруг, он сказал: “Ничего это не значит. Не тебя, так другую бы сняли. Поняла?” Я поняла. И голова у меня не кружилась. Я не знаю, что такое звездная болезнь. Мне всегда произошедшая со мной ситуация казалась смешной», — рассказывала она в интервью.