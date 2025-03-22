Также он вспоминает о самом начале СВО, когда Макрон позвонил Путину и попросил прекратить огонь в связи с началом первых российско-украинских переговоров в Гомеле, на что мы согласились. Однако украинская сторона, несмотря на заверения, так и не остановила боевые действия со своей стороны, сославшись на то, уговор бы другой, и вообще она не может контролировать все свои военные подразделения. Гарантий того, что если Россия в очередной раз согласится на этот шаг, Украина тоже сможет это обеспечить, нет. Нет уверенности в том, то Киев не продолжит огонь, не проведет довооружение, не продолжит мобилизацию для пополнения своих рядов и не будет предпринимать другие провокации.