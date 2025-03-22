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Радий Хабиров рассказал историю легендарного коня Керчи из Башкирии

Радий Хабиров рассказал историю легендарного коня Керчи из Башкирии.

Источник: Соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров решил провести свой выходной день с пользой и отправился в небольшое семейное путешествие в Миякинской район республики.

"Мы доехали до Ильчигулово Миякинского района. Это памятник коню по кличке Керчь.

Эту легендарную лошадь отправили на фронт в декабре 1941 года, с 1942-го воевала в составе нашей Башкавдивизии, дошла до Берлина. А когда война завершилась, конники попросили вернуть ее домой.

Удивительно трогательная история. У Артура Идельбаева есть хорошая статья на эту тему. Всем рекомендую почитать.

Наша земля богата, в каждом городе, в каждой деревне есть свой уникальный объект.

Ильчигуловцам — огромное спасибо. Красивая деревня. Сразу говорю, что есть вопросы по дороге. Соответствующее поручение в понедельник я дам", — написал он в своих соцсетях.