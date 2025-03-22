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В Пермской галерее открылась моновыставка загадочной картины

Познакомиться с «Аллегорией науки» можно в рамках третьей части выставочного проекта «От реставрации к интерпретации».

Источник: Комсомольская правда

В Перми состоялось открытие третьей части выставочного проекта «От реставрации к интерпретации». В центре внимания посетителей оказалась загадочная картина неизвестного фламандского художника под названием «Аллегория науки».

Руководитель проекта Ольга Старцева подчеркнула, что концепция выставки призвана вернуть произведения в их исторический контекст.

Куратор выставки, искусствовед Игорь Мартынов, рассказал, что авторство картины «Аллегория науки. Игра в прятки с сюжетом» и ее заказчик неизвестны, поэтому рождает интерес к дальнейшему исследованию.

Мартынов также акцентировал внимание на том, что на выставке есть и «пермский след»: на представленной карте, созданной французскими топографами XVIII века, отмечен топоним Пермь Великая.

Выставка будет проходить в выставочном зале на улице Окулова, 75, корпус 3, 4 этаж. Все желающие смогут погрузиться в мир искусства и истории, исследуя их тайны.

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