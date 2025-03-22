В Минске движение по мосту на Партизанском проспекте закроют с 24 марта

В сообщении сказано, что половину моста в направлении от Партизанского проспекта в сторону улицы Буденного закроют с понедельника, 24 марта. Причина — проведение капитального ремонта. Отмечается, что участок можно будет объехать через съезды в сторону к улице Ваупшасова, где организуют работу светофоров.