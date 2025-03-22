В Минске движение по мосту на Партизанском проспекте закроют с 24 марта

В Минске движение транспорта по мосту на Партизанском проспекте закроют с 24 марта. Об этом сообщили в организации «Гордорстрой», передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что половину моста в направлении от Партизанского проспекта в сторону улицы Буденного закроют с понедельника, 24 марта. Причина — проведение капитального ремонта. Отмечается, что участок можно будет объехать через съезды в сторону к улице Ваупшасова, где организуют работу светофоров.
Также уточняется, что движение транспорта по улице Долгобродской в противоположном, то есть незакрытом, направлении будет осуществляться по отремонтированной проезжей части.
Напомним, что мост между улицей Московской и проспектом Независимости закрыли в Минске с 8 февраля и до конца 2025 года.
Тем временем мы узнали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.
Вместе с тем «Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио 25 и 26 марта.