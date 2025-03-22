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Оранжевый уровень: синоптики предупредили о сильном ветре в воскресенье

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на воскресенье, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 41% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, погодные условия в стране в ближайшие сутки будет в основном определять область повышенного давления, сформированная в неустойчивой массе воздуха, днем на юго-западе — атмосферный фронт.

Переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные осадки — дождь, ночью с мокрым снегом, а по юго-западу днем временами дожди.

сказали в Белгидромете

Там также отметили, что ветер будет восточного и юго-восточного направлений, порывистый, днем на западе Беларуси — сильный порывистый.

Ночью температура воздуха составит от −5°С на севере до +4°С — на юге, днем — от +8 до +13°С, на юге — до +15°С.