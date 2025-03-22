В Самарканде благоустроят мавзолеи великих предков — подробности

Сегодня, в священный месяц Рамазан, мы находимся в этом благословенном месте. Выражаем благодарность Всевышнему за то, что Он даровал нам возможность встретить эти великие дни в мире и спокойствии. Пусть всегда царят мир и благополучие в нашей стране, а все добрые начинания воплощаются в жизнь. Мы создаем этот комплекс достойным великих заслуг нашего предка Имама Бухари. Пусть он станет не только местом паломничества, но и центром просвещения, воспитания и духовного назидания.