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В Новосибирске выставили на продажу трехкопеечную монету за 100 тыс рублей

Продавец объясняет высокую стоимость редкостью монеты.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Жительница Новосибирска решила выставить на продажу советскую монету номиналом 3 копейки, выпущенную в 1941 году, установив цену в 100 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на популярной онлайн-платформе.

В описании к лоту сибирячка указала, что монета является редкой, отметив особенность — плоскую звезду. Это не единственная монета 1941 года, представленная на продажу. На той же платформе можно найти похожий лот, который оценили в 125 тысяч рублей.

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, какие современные российские монеты высоко ценятся нумизматами.