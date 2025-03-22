В Новосибирске выставили на продажу трехкопеечную монету за 100 тыс рублей

Жительница Новосибирска решила выставить на продажу советскую монету номиналом 3 копейки, выпущенную в 1941 году, установив цену в 100 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на популярной онлайн-платформе.
В описании к лоту сибирячка указала, что монета является редкой, отметив особенность — плоскую звезду. Это не единственная монета 1941 года, представленная на продажу. На той же платформе можно найти похожий лот, который оценили в 125 тысяч рублей.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, какие современные российские монеты высоко ценятся нумизматами.