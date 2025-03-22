Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге

«Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Панкевич в Telegram-канале.