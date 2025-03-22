Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге

Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге Сергей Корнеев.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич.

«Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Панкевич в Telegram-канале.

Нынешний глава комитета отметил, что Корнеев внес неоценимый вклад в развитие туристической отрасли.

«Он (Корнеев — ред.) был выдающимся человеком, профессионалом своего дела. Его энергия, энтузиазм и преданность делу вдохновляли многих. Мы навсегда сохраним память о нем как о человеке с большим сердцем и доброй душой», — подчеркнул Панкевич.

Глава комитета также выразил соболезнования родным и близким Корнеева.