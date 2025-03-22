SHOT: причиной смерти Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей степени

«Я очень удивлялась, почему именно меня Эльдар Рязанов утвердил на эту роль. Что я такого интересного из себя представляла тогда? А ничего интересного, вероятнее всего, не было. Просто у меня затянулось превращение в женщину… Я тогда была девицей, которая полностью соответствовала образу», — вспоминала Голубкина.