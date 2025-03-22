Россиянам назвали условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей

Достичь обозначенного количества баллов можно и при других условиях. Если обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а выждав от восьми лет, можно увеличить их число в два раза. Непенсионные страховые периоды, такие как военная служба, уход за ребенком до 1,5 года и уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или россиянином старше 80 лет тоже дадут дополнительные баллы. Их можно совмещать с основным периодом работы.