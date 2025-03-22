БГУ и БГПУ назвали количество мест для бюджетников и платников в 2025 году

Согласно данным, на дневную форму обучения на бюджет будет принято 2522 студента-первокурсника, а на платную — 1391. Что касается заочной формы, то на основе среднего образования на полный срок, а также выпускников колледжей по интегрированным планам примут в общей сложности 112 человек. На платное отделение было выделено 142 места.