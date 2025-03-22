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Сильная магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сильная магнитная буря ожидается в воскресенье из-за вспышки на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Источник: AP

По его словам, облако плазмы Солнце выбросило около 19:00 в пятницу — в результате вспышки, уровень которой составил M1.2. Она вывела из равновесия находящийся рядом крупный протуберанец, вещество которого направилось к Земле.

Ожидается, что магнитная буря начнется в промежуток между 03:00 и 06:00 воскресенья.

Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3.

сказал Богачев

Магнитные бури — это изменения магнитного поля Земли. Интенсивность бурь измеряется специальными индексами от G1 до G5, где G1 — это бури незначительной силы, G2 — умеренные, G43 — сильные, G4 — тяжелые и G5 — экстремально сильные.

В зависимости от стадии бури могут оказывать влияние различного масштаба как на работу техники, так и на природные явления, животных и самочувствие людей.