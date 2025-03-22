Сильная магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье

По его словам, облако плазмы Солнце выбросило около 19:00 в пятницу — в результате вспышки, уровень которой составил M1.2. Она вывела из равновесия находящийся рядом крупный протуберанец, вещество которого направилось к Земле.
Ожидается, что магнитная буря начнется в промежуток между 03:00 и 06:00 воскресенья.
Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3.
Магнитные бури — это изменения магнитного поля Земли. Интенсивность бурь измеряется специальными индексами от G1 до G5, где G1 — это бури незначительной силы, G2 — умеренные, G43 — сильные, G4 — тяжелые и G5 — экстремально сильные.
В зависимости от стадии бури могут оказывать влияние различного масштаба как на работу техники, так и на природные явления, животных и самочувствие людей.