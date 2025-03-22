В Уфе улучшилась ситуация с паводком

По словам спасателей, в столице Башкирии ушли подтопления на придомовых участках в микрорайоне Кооперативная поляна, а также перелив дороги к базе отдыха «Солнечные пески» в Кировском районе — вода там полностью сошла. Кроме того, уменьшились протяжённость и глубина затопления на дорогах, ведущих к садовым товариществам «Козарез» и «Альбатрос» в Демском районе.