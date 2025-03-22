Пострадавшие от взрыва БПЛА на Горсоветской ростовчане получат выплаты

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, на Горсоветской взорвался БПЛА на уровне 17 этажа многоквартирного дома. Пострадали двое человек. Их госпитализировали с резаными ранами. Позже стало известно, что одного из них отпустили домой, второй пока находится в стационаре.