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Пострадавшие от взрыва БПЛА на Горсоветской ростовчане получат выплаты

В многоэтажке в Пролетарском районе Ростова организуют поквартирный обход.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшие от взрыва БПЛА жильцы дома на Горсоветской в Ростове получат выплаты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Он отметил, что единовременную материальную помощь людям выплатят из резервного фонда городской администрации.

Также Александр Скрябин поручил администрации района организовать поквартирный обход для оценки масштаба ущерба. А при необходимости власти могут предоставить жилье в маневренном фонде.

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, на Горсоветской взорвался БПЛА на уровне 17 этажа многоквартирного дома. Пострадали двое человек. Их госпитализировали с резаными ранами. Позже стало известно, что одного из них отпустили домой, второй пока находится в стационаре.