Минский лесхоз продает березовый сок за 50 копеек за литр

Сообщается, что березовый сок можно купить с 10.00 до 19.00 ежедневно в Минске по улице Багратиона, 70. В ведомстве отметили, что полезный напиток можно купить в пятилитровых ПЭТ-бутылках у лесхоза за дополнительную плату.