Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский лесхоз продает березовый сок за 50 копеек за литр

Минский лесхоз начал продавать березовый сок.

Источник: Комсомольская правда

Минский лесхоз продает березовый сок за 50 копеек за литр, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«Цена за литр — 50 копеек в тару покупателя», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что березовый сок можно купить с 10.00 до 19.00 ежедневно в Минске по улице Багратиона, 70. В ведомстве отметили, что полезный напиток можно купить в пятилитровых ПЭТ-бутылках у лесхоза за дополнительную плату.

Кроме того, в столице сок можно купить в торговой точке «Лесной домик», которая находится на Логойском тракте, 52. В Минлесхозе добавили, что с 24 марта продажа березового сока стартует на улице Тимирязева, 118 (речь идет про торговую площадку «Лесной домик»).

«Ожидается, что на следующей неделе реализация сока станет массовой», — рассказали в Минлесхозе.

Говорится, что в Могилевской области продажей сока занимается пока только Бобруйский лесхоз, а в Витебской области сезон заготовки еще не начался.

Тем временем БГУ и БГПУ назвали количество мест для бюджетников и платников в 2025 году.

Кстати, в Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу со вкусом хамона.

Кроме того, новый глава Нацбанка озвучил главный приоритет для банковской системы Беларуси.