Минский лесхоз продает березовый сок за 50 копеек за литр, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
«Цена за литр — 50 копеек в тару покупателя», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что березовый сок можно купить с 10.00 до 19.00 ежедневно в Минске по улице Багратиона, 70. В ведомстве отметили, что полезный напиток можно купить в пятилитровых ПЭТ-бутылках у лесхоза за дополнительную плату.
Кроме того, в столице сок можно купить в торговой точке «Лесной домик», которая находится на Логойском тракте, 52. В Минлесхозе добавили, что с 24 марта продажа березового сока стартует на улице Тимирязева, 118 (речь идет про торговую площадку «Лесной домик»).
«Ожидается, что на следующей неделе реализация сока станет массовой», — рассказали в Минлесхозе.
Говорится, что в Могилевской области продажей сока занимается пока только Бобруйский лесхоз, а в Витебской области сезон заготовки еще не начался.
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