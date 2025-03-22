От грозы до снега: какая погода ожидает казахстанцев 23 марта

В связи с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя.
На севере ночью ожидается снег. На западе, юге и в центре Мангистауской области прогнозируют сильный дождь.
В целом по стране возможно усилиние ветра. На северо-западе, востоке и в центре Казахстана — туман. На севере и востоке — гололед, на юге — гроза.
В Астане 23 марта ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°, днем около 0°.
В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.
В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.