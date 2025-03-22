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От грозы до снега: какая погода ожидает казахстанцев 23 марта

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 23 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 41% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Zakon.kz

В связи с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя.

рассказали в РГП «Казгидромет»

На севере ночью ожидается снег. На западе, юге и в центре Мангистауской области прогнозируют сильный дождь.

В целом по стране возможно усилиние ветра. На северо-западе, востоке и в центре Казахстана — туман. На севере и востоке — гололед, на юге — гроза.

В Астане 23 марта ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°, днем около 0°.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.