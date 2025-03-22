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Глава Башкирии остановился в «гастрономической» точке семейного путешествия

Радий Хабиров с женой поехал в Миякинский район.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в социальных сетях впечатлениями о своей поездке в Миякинский район. В рамках визита он посетил, среди прочего, Миякинскую рыбную компанию.

Радий Хабиров отметил, что компания начинала свою деятельность как небольшой семейный бизнес, а сейчас превратилась в крупное промышленное предприятие, специализирующееся на переработке рыбы. Он добавил, что в ходе встречи с руководством компании обсуждались вопросы оказания поддержки.

Ранее руководитель региона рассказал своим подписчикам в социальных сетях о планах на выходной день. Он сообщил, что решил посвятить время осмотру туристических объектов республики.

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