Глава Башкирии остановился в «гастрономической» точке семейного путешествия

Радий Хабиров отметил, что компания начинала свою деятельность как небольшой семейный бизнес, а сейчас превратилась в крупное промышленное предприятие, специализирующееся на переработке рыбы. Он добавил, что в ходе встречи с руководством компании обсуждались вопросы оказания поддержки.