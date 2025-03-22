В Молдове неурожай картофеля: Стоимость отечественного продукта подскочила до небес — за кило продавцы просят до 40 леев

Урожай картофеля в Молдове в 2024 году снизился на 21,5%.
В связи с этим цена на молдавский картофель буквально подскочила до небес — за килограмм «американки» торговцы просят от 35 до 40 леев, а «ирга» в продаже осталась только польская, и тоже совсем не дешёвая.
Несколько дней назад на главном рынке молдавской столицы появилась картошка из Беларуси по цене 20 леев за килограмм. Потребители, уставшие от безвкусного импортного картофеля, охотно покупают этот продукт, пишет mybusiness.md.
В Молдове валовое производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2024 году, в сравнении с 2023 годом, сократилось на 14,6% (в сопоставимых ценах).
Согласно официальной статистике, в 2024 году, по сравнению с 2023 годом урожай картофеля снизился на 21,5%. В среднем каждый житель Молдовы потребляет ежегодно около 110 килограммов картофеля.