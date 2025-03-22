В Уфе на месте запущенного двора разобьют сквер

В Октябрьском районе Уфы планируется создание нового сквера. Он разместится между домами 98/2 и 94/3 на улице Российской. Об этом рассказал в социальных сетях глава районной администрации Антон Тарасов.
Ранее эта территория находилась в запущенном состоянии: здесь можно было увидеть старую тротуарную плитку и полное отсутствие элементов благоустройства. Сейчас начались работы по демонтажу изношенного покрытия. При благоприятных погодных условиях в течение месяца планируется полностью преобразить это место. Весной, в рамках акции «Зеленая Башкирия», на территории сквера высадят крупные деревья.
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