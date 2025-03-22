В Уфе на месте запущенного двора разобьют сквер

Ранее эта территория находилась в запущенном состоянии: здесь можно было увидеть старую тротуарную плитку и полное отсутствие элементов благоустройства. Сейчас начались работы по демонтажу изношенного покрытия. При благоприятных погодных условиях в течение месяца планируется полностью преобразить это место. Весной, в рамках акции «Зеленая Башкирия», на территории сквера высадят крупные деревья.