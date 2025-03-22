Госавтоинспекция провела в Ростове ночные рейды

Во время рейдов было пресечено 90 нарушений правил дорожного движения. Так, 59 владельцев автомобилей с тюнингом привлекли к ответственности. Еще 13 авто не прошли проверку на допустимый уровень шума. Также было зафиксировано восемь фактов не предоставления пешеходам преимущества.