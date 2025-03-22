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Госавтоинспекция провела в Ростове ночные рейды

В Ростове минувшей ночью пресекли 90 нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове минувшей ночью Госавтоинспекция провела рейды по профилактике нарушений в городе. Об этом сообщили в ведомстве.

Во время рейдов было пресечено 90 нарушений правил дорожного движения. Так, 59 владельцев автомобилей с тюнингом привлекли к ответственности. Еще 13 авто не прошли проверку на допустимый уровень шума. Также было зафиксировано восемь фактов не предоставления пешеходам преимущества.

Нарушали ПДД и сами пешеходы. Таких случаев было зафиксировано более десяти.

— Ночные рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения в Донской столице, будут продолжены, — говорится в сообщении.