Госавтоинспекция провела в Ростове ночные рейды

В Ростове минувшей ночью Госавтоинспекция провела рейды по профилактике нарушений в городе. Об этом сообщили в ведомстве.
Во время рейдов было пресечено 90 нарушений правил дорожного движения. Так, 59 владельцев автомобилей с тюнингом привлекли к ответственности. Еще 13 авто не прошли проверку на допустимый уровень шума. Также было зафиксировано восемь фактов не предоставления пешеходам преимущества.
Нарушали ПДД и сами пешеходы. Таких случаев было зафиксировано более десяти.
— Ночные рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения в Донской столице, будут продолжены, — говорится в сообщении.