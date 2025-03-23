Воздух под контролем: в Узбекистане работают спецлаборатории

Как рассказала специалист Узгидромета Марина Плоцен, мониторинг загрязнения воздуха проводится на 66 постах наблюдения вручную, путем аспирационного метода — прокачивания воздуха через поглотительные приборы в 7.00, 13.00 и 19.00 часов. И информацию о загрязнении специалисты получают только на следующие сутки. В настоящее время мониторинг осуществляется еще на 21 автоматической станции, 8 из которых установлены в разных районах Ташкента, в том числе в Яшнабадском и Алмазарском районах.