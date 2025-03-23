Воздух под контролем: в Узбекистане работают спецлаборатории

Как рассказала специалист Узгидромета Марина Плоцен, мониторинг загрязнения воздуха проводится на 66 постах наблюдения вручную, путем аспирационного метода — прокачивания воздуха через поглотительные приборы в 7.00, 13.00 и 19.00 часов. И информацию о загрязнении специалисты получают только на следующие сутки. В настоящее время мониторинг осуществляется еще на 21 автоматической станции, 8 из которых установлены в разных районах Ташкента, в том числе в Яшнабадском и Алмазарском районах.
Теперь мы получаем данные о загрязнении воздуха с автоматических станций ежеминутно, которые усредняются за час, сутки или за нужный нам период.
Специалисты обращают внимание, что это не просто станции, а полноценные лаборатории. Причем, там не требуется присутствие специалиста.
Информация с автоматических станций поступает в онлайн режиме, сотрудники не приходят на станцию, мы видим все данные в специальной программе на рабочем месте.
Такая лаборатория оснащена современными высокоточными газоанализаторами, определяющими основные загрязнители в воздухе — это диоксид азота, оксид углерода (угарный газ), аммиак, диоксид серы, озон и мелкодисперсные частицы РМ10 и РМ2,5.
По словам специалиста Узгидромета, содержание загрязняющих веществ сравнивается с предельно допустимыми концентрациями, прописанными в СанПиН РУз0053−23. В 2024 году добавили норматив на содержание в атмосферном воздухе мелкодисперсных частиц РМ2,5. Так, в годовом значении эта норма составляет 35 мкг/м3, а в суточном — 60 мкг/м3.
Полученная информация со станций передается в соответствующие министерства и ведомства, в том числе в Минэкологии.