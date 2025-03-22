В Таганроге прошел городской субботник

Так, субботник прошел на Русском Поле, на улице Чехова. Горожане убрали прошлогоднюю листву с газонов, покрасили урны, очистили клумбы. Также волонтеры и молодежь помогли с уборкой на Старом кладбище. Школьники навели порядок возле памятника «Танк», а студенты Механического колледжа привели в порядок территорию возле своего учебного заведения.