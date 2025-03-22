Жители Молдовы один час проведут без электричества: Они примут участие в акции «Час Земли»

Мероприятие приобрело глобальный резонанс: в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. «Час Земли» напоминает о том, что каждое небольшое действие может оказать значительное влияние, и вместе мы можем внести вклад в более зелёное и устойчивое будущее.