В Севастополе стартовал сезон весенних субботников

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева сегодня, 22 марта, в городе стартовали общегородские весенние субботники.
На уборку вышли сотрудники регионального правительства, подведомственных организаций и местные жители. Они навели порядок на 34 территориях, собрали более 350 кубометров мусора, побелили бордюры и окапали деревья и кустарники.
Месячник чистоты и благоустройства продлится до 26 апреля. Следующие субботники состоятся в выходные, 5 и 26 апреля. Принять участие в уборке общественных территорий после зимы приглашают всех желающих.