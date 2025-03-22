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В Севастополе стартовал сезон весенних субботников

Субботники в Севастополе прошли на 34 территориях.

Источник: правительство Севастополя

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева сегодня, 22 марта, в городе стартовали общегородские весенние субботники.

На уборку вышли сотрудники регионального правительства, подведомственных организаций и местные жители. Они навели порядок на 34 территориях, собрали более 350 кубометров мусора, побелили бордюры и окапали деревья и кустарники.

Месячник чистоты и благоустройства продлится до 26 апреля. Следующие субботники состоятся в выходные, 5 и 26 апреля. Принять участие в уборке общественных территорий после зимы приглашают всех желающих.