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В Китае создали оборудование для резки кабелей на большой глубине

Как утверждает газета South China Morning Post, это первый случай, когда какая-либо страна признает наличие у нее оборудования, способного нарушить работу критически важных коммуникационных или электрических сетей под водой.

ГОНКОНГ, 22 марта. /ТАСС/. Китайские специалисты разработали мощный подводный резак, который может в том числе перерезать электрические кабели и линии связи на большой глубине. Как утверждает газета South China Morning Post, это первый случай, когда какая-либо страна признает наличие у нее оборудования, способного нарушить работу критически важных коммуникационных или электрических сетей под водой.

По данным издания, режущий инструмент разработан сотрудниками Научно-исследовательского судостроительного центра Китая и его филиала Государственной лабораторией глубоководных пилотируемых аппаратов.

Этот инструмент способен действовать на глубинах до 4 тыс. метров и создан для работы на новейших китайских подводных аппаратах с экипажем и без экипажа, такими как Fendouzhe, Striver или Haido. Он легко справляется с кабелями, покрытыми толстыми слоями стальной, резиновой или полимерной оболочки, указывает газета.

При этом резак может использоваться в гражданских целях, например при спасательных работах или при работах по добыче полезных ископаемых на морском дне, отмечают его создатели.