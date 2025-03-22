В Китае создали оборудование для резки кабелей на большой глубине

ГОНКОНГ, 22 марта. /ТАСС/. Китайские специалисты разработали мощный подводный резак, который может в том числе перерезать электрические кабели и линии связи на большой глубине. Как утверждает газета South China Morning Post, это первый случай, когда какая-либо страна признает наличие у нее оборудования, способного нарушить работу критически важных коммуникационных или электрических сетей под водой.