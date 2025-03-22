Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Барыс» со счетом 4:1

В Казахстане состоялся матч заключительного тура регулярного чемпионата КХЛ, в котором уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над Барысом" со счётом 4:1. Встреча проходила на льду у хозяев.
Голы в составе победителей забили Александр Хмелевский, Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон и Джошуа Ливо. Последний не только отличился точным броском, но и установил новый рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина по количеству голов, забитых в регулярном сезоне. Единственную шайбу у «Барыса» забросил Аслан Жусупбеков.
По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка.
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