Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Барыс» со счетом 4:1

«Салават Юлаев» завершает регулярную часть чемпионата КХЛ на второй строчке.

Источник: Комсомольская правда

В Казахстане состоялся матч заключительного тура регулярного чемпионата КХЛ, в котором уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над Барысом" со счётом 4:1. Встреча проходила на льду у хозяев.

Голы в составе победителей забили Александр Хмелевский, Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон и Джошуа Ливо. Последний не только отличился точным броском, но и установил новый рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина по количеству голов, забитых в регулярном сезоне. Единственную шайбу у «Барыса» забросил Аслан Жусупбеков.

По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.