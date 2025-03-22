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В конце марта Ростовскую область накроют дожди

С понедельника на Дон придут дожди и ветер.

Источник: Комсомольская правда

В конце первого весеннего месяца в Ростовскую область придут дожди. Об этом предупреждают синоптики.

В понедельник, 24 марта, в Ростове будет пасмурная погода. Воздух прогреется до +13 градусов. Во вторник, 25 марта, будет аналогичная погода. Но в среду, 26 марта, если верить прогнозу, в донской столице пойдет дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду.

В четверг на протяжении всего дня будет пасмурно. Лишь в пятницу на небе выглянет солнце. Суббота и воскресенье тоже обещают быть теплыми и солнечными. Воздух на следующих выходных прогреется от +17 до +19 градусов.