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Девушку, которая получила травму, спасли в горах Алматы

Девушка попала в больницу после похода в горы — туристка повредила руку. На помощь пострадавшей пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

В ведомстве рассказали, что сегодня девушка 2005 года рождения при спуске с гор близ Алматы поскользнулась и получила травму руки.

Пострадавшей сотрудники Центра медицины катастроф оказали экстренную медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

  • Изучите подробно свой маршрут.
  • Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
  • Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50−100 м.
  • При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
  • Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
  • Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.