Девушку, которая получила травму, спасли в горах Алматы

В ведомстве рассказали, что сегодня девушка 2005 года рождения при спуске с гор близ Алматы поскользнулась и получила травму руки.
Пострадавшей сотрудники Центра медицины катастроф оказали экстренную медицинскую помощь и транспортировали в больницу.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50−100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.