Какой будет погода в Казахстане 23 марта

В Алматинской области на севере дождь, на юге небольшой дождь, в горных районах области ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем дождь. Днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, в горных районах области 0−5 тепла, днем 19−24, на севере, в горных районах области 9−14 тепла.