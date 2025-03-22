Какой будет погода в Казахстане 23 марта

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, востоке, в центре — туман, на севере, востоке — гололед, на юге — гроза.
В Абайской области на юге осадки (преимущественно дождь), гололед. На востоке, юге, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, на юге области 1−6 тепла, днем 1−6, на юге области 9 тепла.
В Акмолинской области ночью и утром на севере небольшой снег, на западе области туман. Гололед. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере области 5 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Алматинской области на севере дождь, на юге небольшой дождь, в горных районах области ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем дождь. Днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, в горных районах области 0−5 тепла, днем 19−24, на севере, в горных районах области 9−14 тепла.
В Восточно-Казахстанской области днем на юге, востоке осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, востоке области 10 мороза, днем 1−6 тепла, на востоке области 2 мороза.
В Жамбылской области ночью на западе, севере, в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области дождь. Днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза-3 тепла, днем 15−20, на севере, в горных районах области 10 тепла.
В Жетысуской области дождь, ночью в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9−14, на востоке, в горных районах области порывы 15−20, в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на юге области 11 тепла, в горных районах области 0−5 мороза, днем 15−20, на востоке, в горных районах области 5−10 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 5−10 тепла.
В Карагандинской области ночью и утром на юге осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. Ветер северо-западный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 10 мороза, днем 0−5, на юге области 8 тепла.
В Костанайской области на севере, востоке осадки (снег, дождь), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке области 10 мороза, днем 0−5, на юге области 8 тепла.
В Кызылординской области на севере, востоке, в центре дождь. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 7−12, на юге области 15 тепла.
В Павлодарской области утром и днем на севере, востоке небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью на юге области туман. Ветер западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, днем 0−5 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке снег, днем западе, севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 м/с, днем 15−20, на севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, днем 0−5 тепла.
В Туркестанской области на севере, западе, юге, в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, в горных районах области 5, днем 19−24, на севере, в горных районах области 15 тепла.
В Улытауской области ночью на юге осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный 7−12, днем на юге, в центре области порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, на юге области 2 тепла, днем 2−7, на юге области 13 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный ночью 1−6, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 9−11 мороза, днем 0−2 тепла.
Алматы: переменная облачность, ночью и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 22−24 тепла.
Шымкент: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 21−23 тепла.