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На Башкирию обрушится сильный ветер и мокрый снег

Жителей Башкирии вновь предупредили об опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Предупреждение распространило МЧС по РБ.

Согласно информации ведомства, в воскресенье, 23 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах возможен слабый снегопад, днем осадков практически не ожидается. Ветер будет дуть с севера, постепенно смещаясь на запад, со скоростью 6−11 метров в секунду, а днем местами возможны порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −3 до −8 градусов, в некоторых районах — от −9 до −14 градусов. Днем столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов Цельсия. На автомобильных дорогах видимость останется хорошей.

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