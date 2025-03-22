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На трассе Есик — озеро Есик сошла снежная лавина: проезд открыт, пострадавших нет

22 марта в Енбекшиказахском районе зафиксирован сход снежной лавины на автодороге областного значения, сообщает ИА El.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Источник: EL.kz

Инцидент произошёл в 16:25 на 13,1 и 13,2 километрах автодороги «г. Есик — оз. Есик». Причиной самопроизвольного схода снега специалисты называют неустойчивое состояние снежного покрова и значительный объем накопленного снега на склонах гор.

По предварительным данным, параметры снежной массы составили:

— участок 13,1 км: длина — 6 м, ширина — 5 м, высота — 0,5 м, объем — 15 куб. м;

— участок 13,2 км: длина — 5 м, ширина — 7 м, высота — 0,5 м, объем — 17,5 куб. м.

Лавина частично перекрыла проезжую часть, но расчистка дороги не потребовалась — движение транспорта не ограничено.

На месте происшествия оперативно работали сотрудники ГУ «Казселезащита» и Департамента по чрезвычайным ситуациям, задействованы двое специалистов и две единицы техники.

Жертв, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Напомним, что в целях безопасности граждан и дорожного движения, в соответствии с уведомлением Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, участок трассы «г. Есик — оз. Есик» с 7 по 15 км закрыт для проезда с 15 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года.