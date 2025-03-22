На трассе Есик — озеро Есик сошла снежная лавина: проезд открыт, пострадавших нет

Напомним, что в целях безопасности граждан и дорожного движения, в соответствии с уведомлением Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, участок трассы «г. Есик — оз. Есик» с 7 по 15 км закрыт для проезда с 15 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года.