Власти запретили посещение лесов региона на три недели

Ограничения ввели 19 марта на 21 день в связи с установлением на территории области особого противопожарного режима. Согласно документу, пребывание граждан во всех лесах региона вне зависимости от категории земельных участков запрещается, если их трудовая деятельность не связана с пребыванием в массивах. В течение трёх недель в лесах нельзя проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать на автомобилях вне дорог общего пользования, а также разжигать костры, жечь мусор, стерни, пожнивные и порубочные остатки и др.