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Подозреваемых в кражах из магазинов и офисов задержали в Ростове

Банда из четырех человек в течение месяца грабила в Ростове магазины и офисы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали подозреваемых в четырех ограблениях. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, в состав банды входило четыре человека в возрасте от 26 до 35 лет. Подозреваемые орудовали в Ворошиловском районе города. В течение февраля они ограбили магазин, сетевой супермаркет, агентство недвижимости и медицинскую лабораторию.

Чтобы проникнуть в помещение, они повреждали дверь или окно. Затем забирали из кассы выручку, а еще товар. Всего же банде удалось забрать 92 тысячи, алкогольную продукцию на сумму 60 тысяч и табачные изделия на 212 тысяч рублей.

— В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, б, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.