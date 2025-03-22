Подозреваемых в кражах из магазинов и офисов задержали в Ростове

Чтобы проникнуть в помещение, они повреждали дверь или окно. Затем забирали из кассы выручку, а еще товар. Всего же банде удалось забрать 92 тысячи, алкогольную продукцию на сумму 60 тысяч и табачные изделия на 212 тысяч рублей.