Глава Росмолодежи посетил стройку молодежного центра в Донецке

«Интенсивным темпом идёт строительство одного из самых масштабных в стране молодёжных центров в Донецке. Благодарим Москву и Ямал за поддержку подшефных городов. А в Волновахе побывали в уже отремонтированном Доме молодёжи, где встретились с участниками молодёжных организаций и “Движения первых”, ребята рассказали о своих проектах и поделились планами», — написал Гуров в своем Telegram-канале.