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Глава Росмолодежи посетил стройку молодежного центра в Донецке

Глава Росмолодежи Гуров посетил стройку молодежного центра в Донецке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров посетил стройку молодежного центра в Донецке и отремонтированный дом молодежи в Волновахе.

«Интенсивным темпом идёт строительство одного из самых масштабных в стране молодёжных центров в Донецке. Благодарим Москву и Ямал за поддержку подшефных городов. А в Волновахе побывали в уже отремонтированном Доме молодёжи, где встретились с участниками молодёжных организаций и “Движения первых”, ребята рассказали о своих проектах и поделились планами», — написал Гуров в своем Telegram-канале.

Глава Росмолодежи также возложил цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге. Кроме того, в Мариуполе Гуров вместе с министром молодежной политики ДНР Кириллом Макаровым и заместителем руководителя Росмолодежи Денисом Ашировым почтили память жертв теракта в «Крокус сити холле».