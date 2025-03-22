В конкурсе «Движения первых» примут участие более 20 тысяч команд

«Движение первых» подвело итоги заявочной кампании конкурса первичных отделений. Он направлен на поддержку и развитие коллективов детей и взрослых, которые занимаются социально значимой деятельностью. За месяц поступило более 20 тысяч заявок от команд первичных отделений из 89 регионов нашей страны. На первом этапе конкурса «первые» начнут совершать социально значимые дела внутри своего первичного отделения", — говорится в сообщении.