В Госдуме рассказали, как получить пенсию в сто тысяч рублей

«Это реализуется через повышающие коэффициенты: чем позже человек оформит пенсию, тем выше будет ее размер. При этом россияне всё чаще называют комфортным именно уровень пенсии в 100 тысяч рублей — и это массовый, вполне устоявшийся запрос. Однако в текущих реалиях достичь такой суммы можно только при условии значительного откладывания выхода на пенсию. Социальный фонд России, например, приводит расчеты, из которых следует, что для этого нужно работать 62,5 года — то есть это реализуемо фактически при работе до возраста более 80 лет, если начать карьеру с 18… Другой вариант получения такой пенсии в 100 тысяч возможен только при высокой официальной зарплате и около 44 лет стажа, если оформить пенсию не в 65, а в 70 лет», — добавил парламентарий.