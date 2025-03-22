Карантины введены в каждой пятой школе Нижнего Новгорода

Карантинные мероприятия затронули 8% школ Нижегородской области и 20% школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе профилактического мероприятия среди учащихся школы № 24 21 марта.
Она уточнила, что на конец недели учебный процесс был полностью приостановлен в одной школе Нижнего Новгорода и школе в Краснооктябрьском округе.
Также на карантин полностью закрыты детсады в Шахунском, Воскресенском, Сеченовском округах и в Нижнем Новгороде.
По словам Натальи Садыковой, сейчас в регионе наблюдается преимущественно циркуляция вирусов гриппа В — это говорит о том, что эпидемия гриппа переходит в завершающую стадию.
«Но люди должны соблюдать меры предосторожности в общественных местах», — добавила она.
Ранее сообщалось, что более 27 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области за неделю.