Умер Валентин Самарин, знаменитый петербургский фотограф

Самарин был постоянным участником выставок в знаменитой бывшей церкви «Кирилла и Мефодия», организованных Новиковым в 1978 году. В 1981 году он был вынужден покинуть страну по просьбе ГКБ. Фотохудожник поселился в Париже. За 30 лет в иммиграции он провел около 90 выставок по всей Европе.