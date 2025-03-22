Умер Валентин Самарин, знаменитый петербургский фотограф

— Свои фотографии он называл sanki — энергетические проекции метафизического измерения, выявленные фотографическими средствами, — говорится в сообщении портала.
Самарин был одним из участников первой ленинградской выставки андерграундной фотографии «Под парашютом» в 1974 году, которая проходила в квартире поэта Константина Кузьминского. Тогда это было грандиозное событие в мире искусства. В комнате от потолка до пола было развешено 189 фотографий разного формата.
Самарин был постоянным участником выставок в знаменитой бывшей церкви «Кирилла и Мефодия», организованных Новиковым в 1978 году. В 1981 году он был вынужден покинуть страну по просьбе ГКБ. Фотохудожник поселился в Париже. За 30 лет в иммиграции он провел около 90 выставок по всей Европе.
За свою карьеру Самарин создал 20 тысяч негативов и около 10 тысяч фотографий, большая часть которых — сцены из балетов и пластического театра. Он запечатлел легендарные постановки Бориса Эйфмана Леонида Якобсона.