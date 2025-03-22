Концепция развития коренных народов заработает в апреле, считают в ФАДН

В сообщении отмечается, что на Ямале проживают свыше 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, 18 тысяч из них ведут традиционный образ жизни. Предусмотрен обширный комплекс мер поддержки кочевников. Например, ямальцам выдают все необходимое для жизни в тундре в соответствии с региональным стандартом материальной обеспеченности — это аптечки, мини-электростанции, бензопилы, ГСМ. Студенты из числа КМНС, обучающиеся в вузах, могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки: именные стипендии, компенсацию расходов на проживание в общежитиях или аренду жилья, а также возмещение затрат на получение первого высшего образования по заочной форме для тех, кто уже работает.