Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны в Новгородской области единовременно выплатят 80 тысяч рублей, выплату получат 52 человека, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в субботу в Старорусском молодежном многофункциональном центре состоялось заседание организационного комитета «Победа». В нем принял участие Дронов, члены правительства региона, представители Новгородского музея-заповедника, Новгородского университета, главы районов и округов. По словам Дронова, «ветеранов осталось очень мало», и они нуждаются в особом внимании.
«В Новгородской области сейчас проживает (таких — ред.) 52 человека. Они чрезвычайно нуждаются во внимании и заботе, в общении и нашей поддержке в решении всех вопросов. В связи с этим поручаю министерству труда, семейной и социальной политики региона произвести ко Дню Победы 9 мая единовременную денежную выплату в размере 80 тысяч рублей ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны, проживающим в Новгородской области», — приводит пресс-служба правительства региона слова Дронова.
Он также добавил, что для ветеранов должна быть организована работа по комплексному медико-социальному обследованию.
Как сообщила министр труда, семейной и социальной политики региона Светлана Семенова, слова которой приводит пресс-служба, за выплатой для ветеранов не нужно обращаться в Социальный фонд, она будет начислена в беззаявительном порядке. Кроме этого, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется дополнительная региональная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта своих жилых помещений. В регионе сейчас проживают более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Выплаты получили уже более 700 ветеранов, еще 166 тружеников тыла получат её в 2025 году, добавила она.
Дронов также поручил всем органам власти, молодежным, ветеранским и патриотическим организациям активно включиться в подготовку юбилейных мероприятий в год 80-летия Победы. Всего в регионе пройдет более 1200 мероприятий. Будут организованы концерты, выставки, премьеры фильмов, спортивные мероприятия и парад Победы 9 мая.