Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

Как сообщила министр труда, семейной и социальной политики региона Светлана Семенова, слова которой приводит пресс-служба, за выплатой для ветеранов не нужно обращаться в Социальный фонд, она будет начислена в беззаявительном порядке. Кроме этого, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется дополнительная региональная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта своих жилых помещений. В регионе сейчас проживают более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Выплаты получили уже более 700 ветеранов, еще 166 тружеников тыла получат её в 2025 году, добавила она.