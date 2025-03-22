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С 23 по 28 марта в Ростове проведут плановое выжигание травы

В шести районах Ростова будут выжигать сухую растительность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове с 23 по 28 марта проведут контролируемое выжигание сорной растительности. Об этом дончан предупредили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Выжигать сухую траву будут в шести районах города под контролем пожарно-спасательных служб.

Так, 23 марта с 09:30 выжигание пройдет на улице Пойменная в Ленинском районе.

25 марта с 09:30 — в Кировском районе в Левобережной части города. А с 11:00 — в Октябрьском районе между улицей Вавилова и подъездом УЦ РВИРВ.

26 марта выжигание пройдет на 2-ой Луговой в Железнодорожном районе с 10:00.

27 марта — с 10:00 в Ворошиловском районе на участке по улице 4-я Союзная. А с 11:00 — в Пролетарском районе на улице Путевой.

28 марта — в Ворошиловском районе на участках по улице 4-я Союзная.

— Выжигание сухой растительности — необходимый этап подготовки к пожароопасному сезону. Подобные мероприятия необходимы, чтобы обезопасить город от неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров, — напомнили в ведомстве.