Количество пострадавших квартир от взрыва БПЛА в Ростове увеличилось до 16

После проведения поквартирного обхода в многоэтажке, пострадавшей от взрыва дрона на улице Горсоветской, 49/1 в Ростове, повреждения обнаружили в 16 квартирах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.