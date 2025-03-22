Количество пострадавших квартир от взрыва БПЛА в Ростове увеличилось до 16

После проведения поквартирного обхода в многоэтажке, пострадавшей от взрыва дрона на улице Горсоветской, 49/1 в Ростове, повреждения обнаружили в 16 квартирах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
По его словам, в квартирах завершили установку теплового контура, выполнили обмеры и отправили данные для изготовления оконных блоков.
— Также составлены акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам, — добавил он.
Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, на улице Горсоветской в Ростове взорвался беспилотник на уровне 17 этажа многоэтажки. В результате на нескольких этажах выбило стекла и рамы. Пострадали два человека.