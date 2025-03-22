Любовница Саши Белого из «Бригады» раскрыла секрет стройной фигуры без диет

А недавно Флоринская сбросила восемь кг, хотя до этого набрала всего пять килограммов лишнего веса. Она призналась в интервью Леди Mail, что никогда не сидела на диетах. Секрет стройной фигуры, по словам артистки, заключается в идеальной конституции тела при росте 180 сантиметров.
«Скинула даже больше запланированного, аж восемь кг. Далось мне это довольно легко: чуть больше занималась спортом, чуть меньше ела. В общем, подвигом со своей со стороны я это не считаю», — отметила Флоринская.
Ранее Екатерина Мизулина поделилась главным секретом своей фигуры. Глава «Лиги безопасного интернета» подчеркнула, что для сохранения подтянутых форм прежде всего важен режим дня. Кроме того, звезда Comedy Woman поделилась секретом своей худобы.