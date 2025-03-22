В России предложили эффективную альтернативу самозапрету на кредиты

«Должен быть не самозапрет, а саморазрешение, то есть сперва надо было всем запретить, а только потом уже, если кто-то жаждет получать кредиты онлайн, разрешать в индивидуальном порядке», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Он также отметил, что сегодня государство делает активные шаги для борьбы с мошенниками. В первоначальной формулировке законопроекта, по словам Клименко, речь шла именно о саморазрешении кредитов, однако позже механизм был изменён на самозапрет.
Напомним, что 1 марта в России начал действовать механизм самозапрета на получение кредитов, направленный на борьбу с мошенниками. Ранее в Минцифры объяснили, как подключить его на кредиты и микрозаймы. Кроме того, россиян предупредили, что мошенники используют этот способ для обмана граждан.