В России предложили эффективную альтернативу самозапрету на кредиты

Для эффективной борьбы с мошенниками вместо самозапрета на кредиты в России необходимо внедрить механизм саморазрешения. С такой инициативой вступил бывший советник президента РФ Герман Клименко. По его словам, выдача банковских средств должна быть заблокирована по умолчанию до тех пор, пока гражданин лично не снимет ограничение.